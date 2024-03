information fournie par So Foot • 30/03/2024 à 22:24

MultiLigue 2 : Angers renverse tout, le PFC et Bordeaux offrent un spectacle fou

Soirée de feu en Ligue 2 à l’occasion de cette 30e journée : des buts, des retournements de situations, et des tendances qui se dessinent avec Angers, Saint-Étienne et Rodez qui s’accrochent dans le haut du tableau. En bas, en revanche, ça ne va pas fort pour QRM et Concarneau.

C’était la Ligue 2 ou la Premier League, au fait ?

Difficile de répondre à cette question, vu l’avalanche de buts dans ce multiplex de la 30 e journée. Ce qui est sûr en revanche, c’est que le dauphin angevin s’accroche. Mis sous pression par la victoire de Saint-Étienne à Valenciennes plus tôt dans la journée, Angers a tremblé, mais n’a pas sombré en Bretagne sur la pelouse de Concarneau (2-4) . Sous une pluie battante, les anciens pensionnaires de Ligue 1 ont d’abord été menés de deux buts, avant de renverser le cours de la rencontre, avec notamment un doublé de Loïs Diony qui en est désormais à 13 réalisations cette saison. Il est seulement devancé au classement par Alexandre Mendy et ses 19 buts. Auteur d’un doublé face à QRM, le Guinéen a permis au Stade Malherbe de Caen de s’imposer à l’extérieur et de rester accrochés à leur sixième place, à un point des play-off (1-2) . Mais le match de cette journée, c’était à Bordeaux. Menés 2-0 par le Paris FC, puis 3-2, les hommes d’Albert Riera ont réussi à obtenir le point du nul grâce à une frappe aussi lointaine que magnifique signée Pedro Diaz en toute fin de rencontre (3-3) .…

