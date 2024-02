information fournie par So Foot • 16/02/2024 à 08:30

Moussa Diarra : « Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous »

La rage.

Tout proche de ramener un nul de Lisbonne, Toulouse a été ramené sur terre par Ángel Di María ce jeudi (2-1). Un scénario cruel pour les Violets, qui n’ont été pris à défaut que sur penalty (68 e , 90 e +8). « On a la chance que le match ne dure pas 90 minutes, mais 180. Il n’y a qu’un but d’écart. Il nous suffit de gagner à la maison pour passer. On est encore dedans » , positivait Moussa Diarra en zone mixte, quelques minutes après le coup de sifflet final.…

QB, au Stade de la Luz pour SOFOOT.com