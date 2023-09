information fournie par So Foot • 02/09/2023 à 22:53

Moussa Dembélé se lance, Cristiano Ronaldo régale

Profitons de ce monstre.

Cristiano Ronaldo a écrit une nouvelle page de son immense carrière ce samedi. D’une frappe puissante au point de penalty, le quintuple Ballon d’or a inscrit son 850 e but lors de la large victoire d’Al-Nassr face à Al Hazm (1-5). Le Portugais a aussi délivré deux passes décisives : la première pour Ghareeb, qui a ouvert le score de près, et l’autre pour Otavio. Sadio Mané a également participé à la fête en marquant le dernier but de la rencontre. Al-Nassr reste sixième, mais fait une belle opération en revenant à quatre points de la tête.…

QB pour SOFOOT.com