Mourinho veut rester à la Roma malgré les sollicitations

Le Special One n’a qu’une parole.

Convoité à plusieurs reprises depuis sa prise de fonction à la Roma, José Mourinho a balayé d’un revers de main les rumeurs l’envoyant dans un autre club en conférence de presse à quelques heures du choc face à la Roma ce samedi : « Lorsque j’ai signé avec la Roma, une semaine plus tard, j’ai reçu une offre fantastique. Je les ai informés de cela. Je n’ai pas accepté parce que j’avais un accord avec la Roma, a-t-il rejoué. En décembre, durant la saison, j’ai reçu une offre du Portugal, avec la possibilité de travailler avec les meilleurs joueurs du monde, de remporter un Euro, de gagner une Coupe du monde, de faire parler de moi et j’ai dit non. Après la finale de Ligue Europa Conférence à Budapest, je suis allé voir les propriétaires, j’ai informé les propriétaires d’une offre en provenance d’Arabie saoudite et j’ai dit non. » …

TM pour SOFOOT.com