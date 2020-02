Moudenc favori à Toulouse devant « les pastèques »

On s'achemine vers un match inédit dans la Ville rose entre le maire sortant (LR soutenu par LREM) et Archipel citoyen, la liste conduite par Antoine Maurice (EELV) avec le soutien de La France insoumise et de dissidents du PS. Jean-Luc Moudenc est crédité sans surprise de 41 % des intentions de vote au premier tour par un sondage Ifop, loin devant ses principaux concurrents (25 %) et les deux autres listes de gauche. Une précédente enquête d'opinion de l'Ifop, qui ne mesurait pas le score de ses adversaires, indiquait dès janvier que 56 % des Toulousains « souhaitaient » la réélection du maire. Ce nouveau sondage, plus complet, accorde entre 54 et 57 % des voix à Jean-Luc Moudenc au deuxième tour.Lire aussi notre interview de Jean-Luc Moudenc : « Je ne suis pas un garçon qui se repaît de ses certitudes »Le véritable enseignement de ce sondage est la deuxième place accordée à Archipel citoyen, qui a constitué sa liste dans un mélange inédit de tirage au sort et de « plébiscites » sur Internet. Antoine Maurice, conseiller municipal sortant désigné au forceps à la tête de cet « ovni politique », devance largement la liste de la gauche à l'ancienne (PS-PCF-PRG) menée par la conseillère régionale Nadia Pellefigue (14 %) et la liste conduite par Pierre Cohen (7,5 %), l'ancien maire socialiste, qui a rejoint les rangs de Génération·s, le parti de Benoît Hamon. L'Ifop confirme l'intuition de Jean-Luc Moudenc, qui a...