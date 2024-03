information fournie par So Foot • 05/03/2024 à 10:22

« Mouctar Diakhaby a la blessure la plus grave qu’un footballeur puisse subir au genou »

Les images étaient déjà assez parlantes.

Dans le match opposant Valence au Real Sadrid ce samedi (2-2), Mouctar Diakhaby s’est gravement blessé à la suite d’un contact avec son adversaire du jour Aurélien Tchouaméni. Le premier verdict des médecins du club ché annonçait une « luxation du genou droit » , mais la blessure pourrait finalement être plus grave. La Cadena Ser a interrogé le spécialiste en traumatologie Enrique Gastaldi sur Diakhaby, et les estimations de ce dernier ne sont pas rassurantes. Il juge le cas du français « effrayant » , car « la luxation a été portée devant le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur » .…

QF pour SOFOOT.com