Mort du supporter nantais : un chauffeur VTC mis en examen pour homicide volontaire

Samedi soir en marge de la rencontre entre le FC Nantes et l’OGC Nice, un supporter du FC Nantes membre de la Brigade Loire, Maxime Le Roy, a été mortellement blessé aux alentours de la Beaujoire, au cours d’une rixe mêlant des supporters nantais et les chauffeurs VTC qui transportaient des fans niçois. L’enquête suit son cours et de nouveaux éléments ont été communiqués ce lundi soir : le présumé coupable, un des chauffeurs, âgé de 35 ans, a été mis en examen pour « homicide volontaire » (il a reconnu avoir porté au moins un coup de couteau lors des échauffourées) mais aussi « extorsion avec arme » (après l’incident, les supporters niçois lui ont remis, potentiellement sous la contrainte, une somme avoisinant les 1000 euros au total). Il a été incarcéré dans l’attente du débat puisqu’il a demandé un délai. Il conteste les faits d’extorsion. À noter qu’il comptait déjà sur son casier judiciaire quatre mentions, dont une condamnation à de la prison ferme pour des faits de trafic de produits stupéfiants.

Les examens ont confirmé que la victime présentait deux plaies au niveau du dos. Pour ce qui est de l’origine de l’incident, le procureur de la République de Nantes Renaud Gaudeul l’a décrite de cette manière, lors d’un point presse en fin d’après-midi : « Un convoi composé d’au moins six véhicules faisait route entre le centre-ville de Nantes et le stade de la Beaujoire et a été pris à parti par un nombre conséquent de supporters du FC Nantes » . Renaud Gaudeul raconte la suite comme ceci : « Les images permettent de vérifier que, alors que le véhicule était pris à parti, le conducteur (présumé coupable) serait sorti de son véhicule et, aux prises avec plusieurs supporters nantais, aurait brandi un couteau et aurait repoussé l’un des agresseurs qui serait tombé au sol. C’est à ce moment-là que le conducteur lui aurait porté un premier coup de couteau. Ce supporter nantais se serait alors relevé, tentant de fuir, et c’est alors qu’il aurait été atteint d’un deuxième coup de couteau dans le dos. » …

JB, à Nantes pour SOFOOT.com