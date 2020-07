Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mort de Peter Green, guitariste et fondateur du groupe Fleetwood Mac Reuters • 25/07/2020 à 19:16









MORT DE PETER GREEN, GUITARISTE ET FONDATEUR DU GROUPE FLEETWOOD MAC (Reuters) - Le guitariste Peter Green, l'un des fondateurs du groupe de rock britannique Fleetwood Mac, s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 73 ans, annonce samedi la famille du musicien, citée par l'agence Associated Press. Sous l'impulsion de Green, guitariste virtuose à l'instar d'un Eric Clapton, du batteur Mick Fleetwood et du bassiste John McVie, Fleetwood Mac s'illustre d'abord à la fin des années 1960 comme formation de blues dans le sillage de la redécouverte du genre en Grande-Bretagne (British Blues Boom). Après le départ de Peter Green en 1970 pour cause de graves problèmes psychologiques, le groupe s'oriente avec succès vers la pop au cours de la décennie suivante et connaîtra une notoriété mondiale avec son album "Rumours", paru en 1977. (Gabriella Borter, version française Jean-Stéphane Brosse)

