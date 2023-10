Montez à bord du train Bryan Zaragoza !

Auteur de deux buts contre le Barça dimanche, Bryan Zaragoza a appris sa convocation en sélection espagnole une heure seulement après avoir reçu son trophée de joueur du match. Une progression éclair après des années de galère.

Le 8 octobre, une star est née. Après une frappe au premier poteau pour signer le but le plus rapide jamais encaissé par le Barça, Bryan Zaragoza enchaîne : crochet, feinte de frappe et tir du droit en pleine lucarne. Jules Koundé admire en spectateur, sur les fesses. Gamin déjà idolâtré à Granada, où il a planté trois pions en trois matchs en fin de saison passée pour offrir la montée en Liga aux Andalous, l’attaquant de 22 ans entre dans une nouvelle dimension. Une dimension qu’il n’aura que très peu de temps pour assimiler. Trophée d’homme du match en main, « Bryan » (comme il est simplement écrit sur son maillot) se pointe en zone mixte tout sourire : « Pendant le match, Ronald Araújo m’a dit “Connard, arrête de courir !” » Un journaliste lui lance même : « Tout le stade chantait “Bryan selección” , c’est quelque chose que tu as en tête ? » Réponse : « Je travaille tous les jours pour réaliser ce rêve. Le Mister fait ses choix, et je respecte. »

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com