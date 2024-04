Monte-Carlo: Départ canon de Tsitsipas, faux départ d'Alcaraz

Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas fête sa victoire lors de l'Open de tennis de Monte-Carlo ATP contre le Norvégien Casper Ruud sur le court Rainier III à Monte-Carlo le 14 avril 2024. ( AFP / Valery HACHE )

Dans la course au titre à Roland-Garros, Stefanos Tsitsipas a pris le meilleur départ en remportant dimanche le Masters 1000 de Monte-Carlo, premier tournoi de la saison sur terre battue, mais Sinner et Djokovic sont en embuscade, tandis qu’Alcaraz et Nadal ont fait long feu.

Voici un état des lieux des forces en présence après le premier gros tournoi de la saison sur terre battue.

. Départ canon: Tsitsipas, Ruud

Stefanos Tsitsipas, qui a de son propre aveu vécu des mois compliqués "depuis le milieu de l'année 2023", a pris tout le monde de court cette semaine sur sa terre battue fétiche.

Le joueur de tennis norvégien Casper Ruud lors de la finale de l'Open de tennis de Monte-Carlo ATP l'opposant au Grec Stefanos Tsitsipas sur le court Rainier III à Monte-Carlo le 14 avril 2024. ( AFP / Valery HACHE )

Après un 8e de finale brillant contre Alexander Zverev (5e mondial), il a écarté le quasi-imbattable depuis le début de saison Jannik Sinner (2e) en demies, en bénéficiant il est vrai d'une miraculeuse erreur d'arbitrage qui l'a sauvé d'un double break dans la manche décisive, puis le spécialiste de la surface Casper Ruud (10e) au terme d'un match ébouriffant.

Lui-même ne s'attendait pas à être à telle fête -"Il y a un dieu la-haut", a-t-il commenté- au point de baptiser ses trois titres à Monte-Carlo de "Sainte Trinité".

"J'ai noté certaines choses que je peux améliorer. Il y a de petites choses que je peux ajouter à mon jeu et qui peuvent m'aider à devenir encore meilleur", a prévenu le finaliste de Roland-Garros 2021.

Sorti du Top 10 mondial durant huit semaines, il y retrouve une place au 7e rang lundi.

Malgré sa défaite en finale, Ruud lui aussi peut se satisfaire d'une très bonne première semaine sur terre.

En particulier parce que le double finaliste de Roland-Garros (2022 et 2023) a réussi une grande première: battre le N.1 mondial Novak Djokovic, en demies, à qui il n'avait jamais pris le moindre set en cinq rencontres jusque-là.

"Battre Djokovic a été une victoire fantastique pour moi et j'espère pouvoir en tirer de la confiance", a-t-il souligné.

. Bon départ: Djokovic, Sinner

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic lors du match l'opposant à l'Australien Alex de Minaur lors du tournoi ATP de Monte-Carlo le 12 avril 2024. ( AFP / Valery HACHE )

Le Serbe, battu en demi-finales par Ruud, ne pouvait complètement se satisfaire d'un tel résultat et a reconnu être "déçu".

"J'ai l'habitude d'avoir des objectifs très élevés en termes de résultats, alors le fait de ne pas avoir encore gagné de titre n'est pas du tout un bon début de saison si l'on compare à ces quinze dernières années", a reconnu le champion aux 24 titres du Grand Chelem (record).

Il a, en particulier, semblé souffrir physiquement.

Mais il voulait retenir le positif, lui qui n'avait plus dépassé les quarts à Monte-Carlo depuis son second titre en 2015 et qui dit ne plus viser désormais que les très grands titres: les tournois du Grand Chelem et, cette année, les Jeux olympiques à Paris (Roland-Garros).

"J'espère retrouver mon rythme en termes de résultats et progresser en partant de ce que j'ai fait ici parce que j'ai quand même joué du très bon tennis. J'espère encore mieux jouer les prochains tournois", a-t-il affirmé.

Le joueur de tennis italien Jannik Sinner lors du match l'opposant au Grec Stefanos Tsitsipas lors du tournoi de tennis ATP de Monte-Carlo le 13 avril 2024. ( AFP / Valery HACHE )

Sinner, qui grâce à son extraordinaire début de saison sur dur peut devenir N.1 mondial à l'issue de Roland-Garros, s'est incliné en demies à Monte-Carlo, comme l'an dernier.

Mais il a su dominer ses nerfs en quarts face à Holger Rune, qui l'avait battu l'année dernière dans un match électrique, et a vraisemblablement perdu en demies à la suite d'une erreur d'arbitrage qui l'a privé d'un double break face à Tsitsipas dans le troisième set.

S'il s'est voulu fataliste -"On ne peut plus rien y faire, c'est déjà du passé", a-t-il commenté- il a reconnu que cette défaite était "difficile à accepter".

. Faux départ: Alcaraz, Nadal

Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz lors du match contre l'Allemand Alexander Zverev à l'Open d'Australie à Melbourne le 24 janvier 2024. ( AFP / Martin KEEP )

Les deux Espagnols étaient très attendus en terre monégasque: l'ancien parce qu'il devait y faire son grand retour de blessure sur la route d'un vraisemblable dernier Roland-Garros, le jeune parce qu'il est supposé être l'héritier du Majorquin mais qu'il n'a encore jamais gagné le moindre match à Monte-Carlo.

A l'arrivée, Nadal a déclaré forfait trois jours avant le début du tournoi, toujours insuffisamment remis d'une blessure abdominale, Alcaraz la veille de son entrée en lice pour une douleur à l'avant bras droit.

Nadal est dans le tableau de Barcelone cette semaine, Alcaraz y a renoncé.