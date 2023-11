Mondial U17 : Les Bleuets passent les poules

Allez les p’tits Bleus !

Déjà victorieux face au Burkina Faso lors de la première journée de leur Mondial, les U17 français ont enchaîné contre la Corée du Sud (1-0). Ainsi, les joueurs de Jean-Luc Vannuchi sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Face aux Coréens, dès la deuxième minute, Mathis Amougou a repris en première intention un corner joué à l’entrée de surface, et la frappe du jeune Stéphanois s’est logé dans le petit filet du portier coréen pour le seul but de la rencontre. La France et l’Espagne sont les deux seules équipes à avoir gardé leur cage inviolée depuis le début de la compétition.…

LP pour SOFOOT.com