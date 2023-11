Mondial U17 : La boulette qui aurait pu provoquer une disqualification des Bleuets

Ça, c’est un tournoi bien préparé.

Titulaire face au Burkina Faso (victoire 3-0) et aux États-Unis (succès 3-0), mais remplaçant face à la Corée du Sud (succès 1-0), Yanis Issoufou, attaquant de Montpellier, a fait passer quelques sueurs froides à l’encadrement de l’équipe de France U17, présente en Indonésie pour la Coupe du monde de la catégorie. Sélectionné avec les U17 du Niger lors de la phase de qualification à la CAN U17, pour deux buts en trois matchs, il ne devrait logiquement pas être en mesure de défendre les couleurs tricolores actuellement, comme le stipule le règlement de la FIFA, puisque la CAN était qualificative pour le mondial. Un vice de procédure qu’a remarqué le Burkina Faso, qui aimerait bien en profiter pour se hisser en huitièmes, au bénéfice d’une disqualification française. Une hypothèse dégonflée par la qualification des Bleuets, qui nécessiterait une refonte du programme des matchs et des rencontres à rejouer pour certaines équipes.…

JF pour SOFOOT.com