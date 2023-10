information fournie par So Foot • 11/10/2023 à 09:40

Mondial 2034 : vers une candidature commune de l’Indonésie, l’Australie, la Malaisie et Singapour ?

De la concurrence pour l’Arabie saoudite.

La Coupe du monde 2034 attire décidément les convoitises. Après l’Arabie saoudite, officiellement candidate, l’Indonésie, l’Australie, la Malaisie et Singapour envisageraient également de se positionner sur le dossier. Erick Thohir, président de la Fédération indonésienne, le confirme auprès du Sydney Morning Herald : « Nous discutons avec l’Australie. Lorsque j’ai visité la Malaisie et Singapour, les deux pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre l’Indonésie et l’Australie. » …

FP pour SOFOOT.com