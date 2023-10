information fournie par So Foot • 31/10/2023 à 10:50

Mondial 2034 : La voie est libre pour l’Arabie saoudite

Un beau cadeau de Noël en avance.

Ce mardi est le dernier jour pour déposer les candidatures afin d’organiser la Coupe du monde 2034. Les deux candidats potentiels jusqu’à présent étaient l’Arabie saoudite et l’Australie. Sauf que la Fédération australienne de football a annoncé via un communiqué publié ce mardi matin qu’elle renonçait à candidater pour organiser la Coupe du monde 2034. « Nous avons exploré la possibilité de candidater pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA et – ayant pris en considération tous les facteurs –, nous en sommes arrivés à la conclusion que nous ne le ferons pas pour l’édition de 2034. » …

CD pour SOFOOT.com