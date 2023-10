Mondial 2030 : la FIFA officialise les six pays hôtes sur trois continents

On marche sur la tête.

Dans un communiqué publié sur son site et partagé sur les réseaux sociaux, la FIFA, qui vit décidément sur une autre planète, a annoncé avec fierté et fracas, la tenue de la Coupe du monde 2030 sur six (!) pays et trois (!!) continents. Certainement prise de cours par l’annonce du président de la CONMEBOL, qui a quelque peu gâché la surprise, déjà mauvaise, l’organe international a donc officialisé la tenue du prochain mondial entre Portugal, Maroc et Espagne (seule candidature), confirmant que trois matchs se disputeraient en Amérique du Sud, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Choisis pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde, ces trois pays seront les théâtres des premières rencontres du mondial. Le match d’ouverture sera lui joué, à l’Estádio Centenário de Montevideo, lieu de la première finale de l’histoire.…

JF pour SOFOOT.com