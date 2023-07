Mondial 2026 : l’Afrique a déjà tiré au sort les groupes de qualifications

Pas de temps à perdre.

La dernière Coupe du monde n’a même pas un an que l’Afrique regarde déjà vers l’avenir et l’édition 2026, organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. La CAF a ainsi dévoilé le tirage au sort complet des neuf groupes de qualifications pour le prochain Mondial, le premier à 48 équipes et donc avec plus de tickets à pourvoir pour le continent africain (9 ou 10).…

AH pour SOFOOT.com