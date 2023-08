Mondial 2023 : affluence record dans les stades

Le Mondial actuel semble être une réussite à plusieurs niveau. Au-delà du sportif et des plusieurs surprises survenues lors de la phase de groupes, l’engouement que la compétition suscite ravi la FIFA. Au sortir de ces poules, le bilan est déjà exceptionnel en termes d’affluence puisque les stades australiens et néo-zélandais ont accueilli plus de spectateurs (1,222 million) que les enceintes françaises sur l’ensemble de l’édition 2019 (1,1 million). « On a battu des records quasiment quotidiennement. En Colombie par exemple, les scores ont dépassé ceux du Mondial masculin », s’est félicitée Sarai Bareman, directrice du football féminin à la FIFA, auprès de l’AFP.…

EL pour SOFOOT.com