Monaco, un dauphin masqué

Vainqueur de Montpellier ce dimanche (0-2), Monaco s’est assuré de finir deuxième et donc de disputer la prochaine Ligue des champions. Une belle première année pour Adi Hütter et sa troupe, même si la concurrence n’a pas été féroce.

Qui est-ce qui a une diagonale, et qui fonce tout droit vers la Ligue des champions ? C’est Monaco ! Privé de phase de groupes de la C1 depuis la saison 2018-2019, le club de la Principauté va regoûter à la plus prestigieuse des compétitions européennes l’année prochaine. En battant Montpellier ce dimanche à la Mosson (0-2), les Monégasques ont assuré leur place de dauphin du PSG. Une position qu’ils n’avaient plus occupé depuis cinq ans. Pour sa première saison sur le banc du Rocher, Adi Hütter a donc réussi à replacer Monaco sur le podium, après un exercice compliqué sous la houlette de Philippe Clément, qui n’avait même pas su qualifier son équipe en coupe d’Europe, lui offrant paradoxalement un calendrier allégé pour lui permettre de retrouver les sommets en championnat.

Un hiver compliqué

Pourtant, l’entraîneur autrichien n’a pas été incontestable cette année. L’hiver n’a pas été doux sur la Côte d’Azur et, pendant un temps, certains médias indiquaient même que les dirigeants du club cherchaient déjà une solution pour remplacer l’ancien technicien de l’Eintracht Francfort. Pendant cette période compliquée, les Monégasques ont enchaîné six matchs sans victoire à Louis-II, entre début décembre et début avril. C’est à la mi-février que la recette Hütter s’est mise à vraiment fonctionner, avec une victoire à Lens (2-3), arrachée par Takumi Minamino dans le temps additionnel. Emmenés par le Japonais, mais aussi par des cadres comme Wissam Ben Yedder et Youssouf Fofana, les Asémistes ne se sont inclinés qu’une seule fois depuis ce succès à Bollaert (contre l’OL fin avril).…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com