Monaco tient sa première recrue de l'été

Un winner débarque à Monaco ! Tout juste vainqueur de la Bundesliga et en fin de contrat avec le Bayern Munich, Eric Dier rejoindra officiellement le Rocher à compter du 1 er juillet. Le copain de Harry Kane aura joué une saison et demie en Allemagne, après avoir évolué (et rien gagné) à Tottenham et au Sporting Portugal. L’international anglais de 31 ans pourra apporter son expérience à Denis Zakaria, Thilo Kehrer et compagnie, assurés de jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Il pourrait palier le départ annoncé de Wilfried Singo.…

UL pour SOFOOT.com