information fournie par So Foot • 18/08/2023 à 12:52

Monaco-Strasbourg décalé à 19 heures à cause de la canicule

Another one !

Comme pour le match entre Lyon et Montpellier samedi, la rencontre entre Monaco et Strasbourg, qui se jouera ce dimanche, a été décalée à 19 heures. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, la Ligue de football professionnel a déclaré que cette décision a été prise « en raison de la canicule dans la Principauté de Monaco et en prévisions de forte chaleur au stades Louis-II dans l’après-midi. » …

TM pour SOFOOT.com