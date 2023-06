Monaco, maux et KO

Philippe CLEMENT head coach of Monaco during the Ligue 1 Uber Eats match between Monaco and Toulouse FC at Stade Louis II on June 3, 2023 in Monaco, Monaco. (Photo by Pascal Della Zuana/Icon Sport)

Alors qu’elle pouvait arracher une place européenne en cas de succès, l’AS Monaco s’est inclinée sur le fil face à Toulouse ce samedi (1-2) dans une ambiance inhabituellement tendue. Le triste épilogue d’un sprint final en forme de chemin de croix, pour une saison ratée.

Dire qu’ils ont bien failli s’en sortir… Ou sauver les apparences, en tout cas, en s’offrant en last minute un ticket pour la Ligue Europa Conférence ce samedi lors de la dernière journée de championnat. Lille étant incapable d’obtenir mieux que le point du nul sur la pelouse de Troyes (1-1), les Monégasques n’avaient en effet plus qu’à l’emporter contre Toulouse pour passer devant les Dogues et ravir le dernier strapontin européen. Certes, pendant plus de 70 minutes, les Rouge et Blanc n’ont pas montré grand-chose d’intéressant. Mais l’ouverture du score toulousaine les a piqués au vif, Wissam Ben Yedder a égalisé dans la foulée et tous les espoirs étaient alors permis.

La formation du Rocher s’est donc jetée à corps perdu, dans une fin de match à quitte ou double. Totalement déséquilibrée, elle a évidemment laissé des trous énormes dans son dos et Rhys Healey en a profité pour la punir au bout du temps additionnel (1-2). Pourtant, Monaco a longtemps été un prétendant à la C1 cette saison. Sa série noire dans l’emballage final l’a cependant contraint à reconsidérer l’intérêt de la C3. Voire à se dire que la C4, au fond, ça ne serait pas si mal. Toutefois, l’issue est sans appel : après quatre défaites sur les six dernières journées, l’ASM termine sixième et n’aura rien du tout.…

Par Raphaël Brosse, à Louis-II pour SOFOOT.com