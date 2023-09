Monaco, le cocktail gagnant

24 Jonathan GRADIT (rcl) - 17 Aleksandr GOLOVIN (asm) during the Ligue 1 Uber Eats match between Association Sportive de Monaco Football Club and Racing Club de Lens at Stade Louis II on September 2, 2023 in Monaco, Monaco. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport)

Large vainqueur de Lens (3-0), Monaco est le tube de l'été. Des buts à la pelle, des joueurs offensifs qui brillent chaque week-end et un fauteuil de leader de Ligue 1 incontesté : il y a bien longtemps qu'une entame de saison n'avait pas autant souri au club de la Principauté.

Treize buts en quatre journées, pas un seul match en-dessous des trois caramels et l’impression, parfois, de ne pas forcer son talent outre mesure pour martyriser les défenses adverses. C’est peu dire que cette équipe de Monaco version Adi Hütter impressionne de par le jeu qu’elle développe et sa capacité à scorer, depuis l’entame du championnat. Face au RC Lens ce samedi (3-0), les joueurs de la Principauté ont certes profité des erreurs défensives nordistes, mais ont surtout une nouvelle fois maîtrisé les événements d’une main de maître. Avant de même s’offrir une dernière demi-heure plus tranquille, une fois les affaires courantes expédiées.

Lancés pleine balle

Dix points en quatre journées : il faut remonter à la saison 2017-2018 pour trouver un aussi bon total (douze points sur douze possibles). Une époque où le Rocher venait de faire tomber le PSG de son piédestal et se lançait dans la défense de son titre de champion de France avec ambition, même amputé de nombreux éléments majeurs lors du mercato ; une saison d’ailleurs achevée à la deuxième place, treize points derrière le PSG de Neymar et Kylian Mbappé. Autrement dit, une éternité. Depuis, les Monégasques ont pris la fâcheuse habitude de caler au démarrage : cinq points en quatre matchs la saison dernière, quatre la précédente comme en 2018-2019 et même deux minuscules unités et une place de relégable en 2019-2020. Cela faisait longtemps que l’été n’avait plus été synonyme de sourires sur la Côte d’Azur. Et que ces débuts de saison ratés condamnaient ensuite le club à courir derrière les autres cadors de l’Hexagone, sans toujours réussir à les rattraper.…

