Monaco et Nice : la côte pas sûre

À une semaine de la reprise, les bancs de Monaco et Nice sont toujours inoccupés. Quelques jours après la fin de saisons décevantes, les deux clubs azuréens n’abordent pas le nouvel exercice de la meilleure des manières.

En cette fin de mois de juin, les resplendissantes plages de la côte d’Azur commencent à se remplir pour rapidement devenir le cauchemar des juilletistes et des aoûtiens, plus serrés sur ces étendues de sable brûlant, que dans une rame de métro en heure de pointe. Pourtant, il y a deux endroits où personne ne se bouscule : les bancs de l’Allianz Riviera et de Louis-II. Tandis que la reprise a lieu lundi prochain pour les Aiglons et pour les Asémistes, il n’y a toujours personne pour diriger le groupe, donner des consignes, insuffler une philosophie nouvelle ou donner ses préférences pour le mercato. Depuis le licenciement de Philippe Clément, à l’issue d’une saison achevée à une décevante sixième place qui les prive d’Europe, les Monégasques n’ont toujours pas animé le marché des transferts des techniciens. En même temps, le départ du directeur sportif, Paul Mitchell, n’a pas aidé.

Monaco attend ses ailes

À ce poste, le club du Rocher attend le Brésilien Thiago Scuro, toujours en poste au Red Bull Bragantino. Celui qui a été choisi par son prédécesseur ne devrait donc pas avoir le temps de nommer un coach d’ici lundi, puisqu’il atterrira en Principauté ce week-end. Et le futur ex-directeur sportif a déjà indiqué à RMC Sport qu’il donnerait son avis sur l’identité du nouvel entraîneur, mais qu’il n’aura pas le dernier mot : « J’ai trois ans d’expérience ici, ce serait idiot de ne pas s’en servir. Même si on ne me demandait pas mon avis, je le donnerais quand même au vu de mon engagement ici auprès du club » . Scuro, qui n’a œuvré qu’au Brésil, est, comme Mitchell, issu de la filière Red Bull, et possède donc déjà un répertoire de coachs associés à la marque au taureau. Notamment Jesse Marsch, dont le nom est revenu plusieurs fois du côté de l’ASM. Dernièrement, le blase d’Adi Hütter, passé par l’Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach, a aussi circulé.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com