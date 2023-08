information fournie par So Foot • 13/08/2023 à 17:22

Monaco à la fête à Clermont

Clermont 2-4 Monaco

Buts : Wieteska (7 e ) et Cham (53 e ) pour les Auvergnats // Vanderson (26 e ), Ben Yedder (43 e et 70 e ) et Akliouche (90 e +3) pour l’ASM

Tiens, Monaco démarre fort sa saison pour une fois.…

TB pour SOFOOT.com