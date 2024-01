Mohamed Salah va rentrer à Liverpool se faire soigner

Ça sent pas bon pour la suite de la compétition de Mo Salah.

D’ores et déjà forfait pour les deux prochains matches de l’Egypte à la CAN – à savoir le troisième match de poule prévu ce lundi face au Cap-Vert et un potentiel huitième de final – Salah va rentrer à Liverpool pour se faire soigner. C’est son coach chez les Reds , Jürgen Klopp, qui a annoncé la nouvelle en marge de la victoire des siens face à Bournemouth ce dimanche soir. « C’est le plan. Peu importe la durée de son indisponibilité, je pense que tout le monde considère que cela fait sens qu’il se soigne avec nous. C’est le plan mais ce n’est pas encore gravé dans le marbre. Je lui ai parlé après le match. Depuis il est en contact avec notre médecin. Le médecin me donne les nouvelles, je pense qu’il sera de retour (à Liverpool, ndlr). » …

AC pour SOFOOT.com