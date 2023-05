information fournie par So Foot • 26/05/2023 à 09:49

Mohamed Salah présente ses excuses aux supporters de Liverpool

Salah pas fait cette année.

Avec le succès de Manchester United face à Chelsea ce jeudi soir (4-1), l’absence de Liverpool en Ligue des champions la saison prochaine est désormais officielle. Une faillite qui a poussé Mohamed Salah à publier un message d’excuses : « Je suis totalement dévasté . Nous n’avons pas d’excuse . Nous avions tout ce qu’il fallait pour nous qualifier en Ligue des champions et nous avons échoué . Nous sommes Liverpool, et se qualifier pour cette compétition est le strict minimum . Je suis désolé, mais il est trop tôt pour se montrer réconfortant ou optimiste. Nous vous avons, et nous nous sommes, laissés tomber », a commenté l’Égyptien.…

MLM pour SOFOOT.com