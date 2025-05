Mohamed Salah ne s’entendait pas avec Sadio Mané à Liverpool

Ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble.

Pendant 5 ans, Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino ont formé un trio exceptionnel du côté de Liverpool, gagnant notamment une Premier League et une Ligue des champions. Sauf que si le trio s’entendait à merveille sur le terrain, ce n’était pas forcément le cas en-dehors. Dans un long entretien à France Football, Mohamed Salah a reconnu que la rumeur selon laquelle la relation était très froide entre lui et Sadio Mané était vraie : « Oui, il y avait de la tension avec Sadio . Attention, on a été professionnels jusqu’au bout, je ne pense pas que cela a affecté l’équipe. C’est humain de vouloir davantage, je le comprends, c’est un compétiteur. Hors des terrains, nous n’étions pas très proches mais on s’est toujours respectés. » …

SO pour SOFOOT.com