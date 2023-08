information fournie par So Foot • 24/08/2023 à 17:00

Mohamed Salah en partance pour Al-Ittihad ?

En même temps, ils ne sont plus à un joueur près.

Alors que le mercato estival touche bientôt à sa fin en Europe, l’Arabie saoudite continue son marché. Selon le site espagnol Relevo , Mohamed Salah serait le prochain objectif d’Al-Ittihad. Même si Jürgen Klopp ne semble pas décidé à laisser partir celui qui vient de dépasser Steven Gerrard au classement des buteurs des Reds, le club de Karim Benzema proposerait au joueur égyptien le plus gros salaire du championnat et la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu en fin d’année dans le pays, pourrait servir d’objectif pour le joueur de Liverpool. En effet, le club entraîné par Nuno Espirito Santo sera le représentant du pays pendant l’événement et espère y faire bonne figure. En Arabie saoudite, Mo Salah retrouverait ainsi Sadio Mané dans le camp d’en face, à Al-Nassr.…

ARL pour SOFOOT.com