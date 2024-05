Modrić-Kroos : frères du milieu

Alors que Toni Kroos a annoncé sa retraite à l’issue de la saison sportive, Luka Modrić, lui, prévoit de rempiler pour un an au Real Madrid. Les destins croisés de deux compagnons de ballon finalement.

Une paire d’Adipure 11pro et des cheveux en brosse, voici ce qui a accompagné Toni Kroos, dix-sept ans durant. Ajoutez à cela une vision du jeu supérieure à la moyenne, et vous obtenez l’un des plus beaux milieux du terrain du football moderne. À 34 ans, l’Allemand a pourtant décidé de mettre un terme à sa carrière, après l’Euro prochain, qui se tient chez lui. De l’autre côté, Luka Modrić, 38 ans (39 en septembre), a pris le chemin inverse. Visiblement toujours à la page, le vétéran croate souhaiterait en effet prolonger d’une année supplémentaire son aventure avec le Real Madrid. Ce samedi à 21 heures, face au Real Betis, les deux esthètes disputeront donc leur dernier match ensemble, devant le public de Santiago-Bernabéu. Pour boucler un parcours époustouflant et suivre leurs destins croisés.

Les plans sont déjà établis à Madrid

Le réveil madrilène s’est donc fait non sans une pointe de mélancolie mardi dernier, jour de l’annonce de Kroos. Au sein du club, les choses ont pourtant été anticipées. « La retraite de Toni Kroos était plus ou moins prévue, précise Tomás Roncero, observateur historique des Merengues chez AS . Depuis quelque temps, quand on lui demandait son annonce de retraite idéale, il répondait toujours : “Vous verrez, j’arrêterai quand je serai au top de ma forme.” Il a respecté son engagement… » Kroos a ainsi tenu à rester maître de son destin, comme il le fait si bien avec le ballon. En explication de cette fin de carrière, la lassitude du Teuton reste l’argument principalement avancé. Une lassitude liée à ce football devenu outrancier, omniprésent, et – peut-être – moins passionnant. Des réflexions que le milieu de terrain n’a d’ailleurs jamais hésité à illustrer dans son podcast Einfach mal Luppen ( Jetez-y juste un œil , en VF), animé aux côtés de son petit frère, Felix, lui aussi ancien professionnel. De la flambée des prix des maillots aux footeux trop bien payés, le duo Kroos s’est toujours attelé à dénoncer certaines dérives du ballon.…

Propos de Tomas Roncero recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com