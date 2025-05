MMA: la Française Manon Fiorot échoue dans sa quête d'une première ceinture UFC

La Française Manon Fiorot durant son combat pour la ceinture UFC des poids mouches contre la Kirghize Valentina Shevchenko lors de l'UFC 315, à Montréal, le 10 mai 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Minas Panagiotakis )

Manon Fiorot a échoué à devenir la première Française de l'histoire championne UFC, battue dimanche par la championne kirghize Valentina Shevchenko, à l'issue d'un combat d'arts martiaux mixtes très disputé, à Montréal.

Pour sa première tentative, la Niçoise de 35 ans n'a pas réussi à s'emparer de la ceinture des poids mouches face à celle qui domine la catégorie de longue date, après décision unanime des arbitres au vu des cinq rounds.

La Française s'était pourtant montrée confiante avant ce combat qu'elle attendait depuis des années.

Elle rêvait d'entrer dans l'histoire du MMA français en remportant cette ceinture qui échappe toujours aux combattants français après les deux échecs de Ciryl Gane chez les poids lourds.

Mais dès le premier round très disputé, Manon Fiorot a été touchée au nez qui a ensuite abondamment saigné.

Dans le deuxième et troisième rounds, les deux combattantes se sont livrées à de nombreux corps à corps, Manon Fiorot cherchant à plusieurs reprises à faire chuter son adversaire au sol, en vain.

Mais dans un centre Bell plutôt acquis à la cause de la combattante kirghize, sur la fin du quatrième round, un crochet du droit a touché la Française, la faisant chuter. Son adversaire a alors eu le temps de lui assener plusieurs coups au sol avant que la cloche ne sonne.

Manon Fiorot (g.) lors de son combat contre Valentina Shevchenko pour le titre féminin des poids mouches de l'UFC, à Montréal, le 10 mai 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Minas Panagiotakis )

Le dernier round a de nouveau été très accroché et Manon Fiorot est apparu de plus en plus grimaçante.

Pour cette dernière, c'est une défaite au goût amer après tant d'attente.

- Parcours immaculé -

"Depuis que j'ai commencé le MMA, c'était le but. C'est le rêve de tout combattant", avait déclaré à l'AFP, quelques temps avant le combat, celle qui est venue au MMA après un parcours dans le karaté, le kickboxing mais aussi le snowboard...

Surnommée "The Beast" ("la bête"), Fiorot estimait que son adversaire n'était plus "la Valentina qui finissait ses combats rapidement et qui dominait cette catégorie." Pourtant, son adversaire aura eu le dernier mot pour ce premier affrontement.

Championne du monde amateur en 2017, seulement deux ans après ses débuts dans la discipline, Manon Fiorot s'est ensuite hissée jusqu'au titre de championne dans plusieurs ligues professionnelles avant d'intégrer l'UFC en 2021.

Dans l'organisation américaine, son parcours immaculé lui a valu rapidement d'entrer dans le cercle des challengers.

Mais obtenir sa chance pour la ceinture a été un parcours tortueux, d'abord contrarié par une grave blessure à un genou lors de son combat contre Katlyn Chookagian en octobre 2022. Et elle a dû ensuite attendre l'épilogue de la trilogie entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko.

Valentina Shevchenko célèbre sa victoire sur Manon Fiorot qui lui permet de conserver le titre féminin des poids mouches lors de l'UFC 315, à Montréal, le 10 mai 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Minas Panagiotakis )

Cette dernière, adversaire redoutable et championne incontestée entre 2018 et 2022 avait en effet été dépossédée de sa couronne par Grasso en 2023.

La combattante de 37 ans (24 victoires, 4 défaites, 1 égalité) l'avait finalement récupérée en septembre dernier au terme d'un troisième combat contre la Mexicaine.

Fiorot peut désormais espérer que sa performance de dimanche lui offre une nouvelle opportunité.