information fournie par So Foot • 25/08/2023 à 13:11

Mircea Lucescu : « Nous n’avons pas joué Beşiktaş mais une sélection africaine »

La VAR est formelle : déclaration catastrophique.

Opposé au Beşiktaş lors de l’ultime tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, le Dynamo Kyiv a perdu la première manche, ce jeudi, à domicile, après un but à la 90+5 e de Baktiyar Zaynutdinov (2-3). Un scénario forcément rageant pour les Ukrainiens et leur entraîneur, Mircea Lucescu. Après avoir pesté sur l’arbitrage, le technicien s’est un peu trop lâché sur le club turc, qu’il a dirigé entre 2002 et 2004. « Nous n’avons pas joué contre Beşiktaş, mais contre une sélection africaine » , a-t-il balancé avant d’énumérer les pays représentés : « Gambie, Congo, Ghana, Angola (il n’y a aucun joueur angolais chez les Stambouliotes, NDLR) » .…

LT pour SOFOOT.com