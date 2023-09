Minimum syndical pour la Croatie en Arménie

Les Arméniens complètement (Zlat)KO.

En toute logique, la Croatie s’impose face à l’Arménie sur la plus petite des marges (1-0). À Erevan, Modrić et sa bande entament parfaitement cette partie et Andrej Kramarić récompensent la domination des siens avant le quart d’heure. Derrière, les Vatreni confisquent la gonfle – 68% de possession – et arrosent les cages d’Ognjen Čančarević – 26 tentatives mais seulement neuf cadrées – sans parvenir à augmenter leur avance.

Congratulations! It's a perfect September for #Croatia, as Zlatko Dalić's men defeat Armenia (1:0), following a victory over Latvia (5:0)! 🇭🇷✌️#ARMCRO | #EURO2024 | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/ZFA4CshsIJ…

FP pour SOFOOT.com