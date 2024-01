Milner un peu plus dans la légende de la Premier League

Le doyen de la Premier League continue de bâtir sa légende.

Si ses dribbles et chevauchées n’ont rien à voir avec les gestes de Ryan Giggs, James Milne (37 ans) vient d’égale l’ancienne légende de Manchester United en tant que deuxième joueur le plus capé en Premier League, mardi soir. Lors du match entre West Ham et Brighton (0-0), son nouveau club, le milieu de terrain anglais a disputé son 632e match en Premier League. Lors de cette même rencontre, l’international anglais (61 sélections, 1 but) a par ailleurs égalé le Gallois en jouant au moins un match de Premier League chaque année depuis 23 ans.…

QF pour SOFOOT.com