Milan sans Maldini : un monument d’égarement

Milan a été victime d'un tremblement de terre. Après la première secousse (prévisible) de la retraite de Zlatan Ibrahimović, la seconde qui a été bien plus brutale : le board américain a décidé de se séparer de Paolo Maldini, directeur technique des Rossonero et légende vivante du club.

Dimanche dernier, San Siro est ému aux larmes. Zlatan Ibrahimović annonce sa retraite au pas de « sa deuxième maison » , sous les yeux d’un Paolo Maldini qui peine lui aussi difficilement à cacher ses émotions. Ce qu’il ne sait pas, c’est que lui aussi vit ses derniers moments avec le costume de directeur technique. Le lendemain, la fameuse réunion annuelle avec la direction est prévue pour faire le point sur la saison, les ambitions sur le mercato, les points positifs et négatifs. Une réunion des plus normales, mais qui va alors rapidement tourner au pugilat. En effet, RedBird et son CEO Gerry Cardinale ne sont plus vraiment convaincus par l’emblématique capitaine rouge et noir, au club depuis ses 10 ans (il en a 54 aujourd’hui) et à ce poste depuis 2019. La nouvelle se répand, les médias italiens lâchent la bombe : Paolo Maldini est viré.

On est tous sous le choc, tant sur le fond que sur la forme. Les joueurs le sont aussi, ils ont perdu deux figures comme Zlatan et Paolo en 24 heures. C’est aussi dur que brutal.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com