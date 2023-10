information fournie par So Foot • 12/10/2023 à 21:28

Mikautadze s’offre un quadruplé face à la Thaïlande dans une victoire historique

La Géorgie a écrasé la sélection thaïlandaise 8-0 ce jeudi en match amical, signant ainsi la plus large victoire de l’histoire du pays. Aux manettes, un nom bien connu de nos championnats tricolores : Georges Mikautadze. Le natif de Lyon s’est offert un quadruplé, là aussi une première pour un joueur en sélection géorgienne. Et l’attaquant transféré cet été à l’Ajax en provenance du FC Metz a montré toute l’étendue de son talent : un face-à-face réussi (3-0), une reprise de volée plein axe sous la barre (4-0), un extérieur du pied en poteau rentrant (5-0) et un pénalty (7-0).…

AEC pour SOFOOT.com