Mikautadze : Ligue 2, Ligue 1, même combat ?

09 Georges MIKAUTADZE (fcm) during the Ligue 2 BKT match between Metz and Bordeaux at Stade Saint-Symphorien on April 15, 2023 in Metz, France. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport)

Finir meilleur buteur de Ligue 2, c’est aussi porter un poids et des attentes sur ses épaules dès la saison suivante. Certains confirment, la plupart d'entre eux coulent. Cette année, le goleador messin Georges Mikautadze compte bien sauver l'honneur de ses semblables.

Le 2 juin dernier, le FC Metz retrouvait la Ligue 1, à la maison, après une victoire face à Bastia (3-2), avec son attaquant vedette et meilleur buteur du championnat de Ligue 2, le roi Georges Mikautadze. Deux mois se sont écoulés et les offres venant des quatre coins de l’Europe ont toutes atterri dans la corbeille messine, les dirigeants mosellans jugeant qu’aucune n’était à la hauteur du potentiel d’un jeune homme qui a planté 23 buts en championnat la saison dernière. Au milieu du raffut que font les chiffres et les propositions, le Géorgien ne semble pas broncher et se prépare à débuter la saison de toutes les espérances. Il pourrait faire partie des rares hommes qui, depuis 2000, ont réussi l’exploit de finir meilleur buteur de L2 et d’atteindre la barre des dix buts lors de la saison suivante à l’échelon supérieur. Il rejoindrait Mohamed Bayo (22 buts pour Clermont en Ligue 2 en 2021/2022 puis 14 buts en L1), Tino Kadewere (20 buts pour Le Havre en Ligue 2 en 2019/2020 puis 10 buts en Ligue 1 avec Lyon), Mathieu Duhamel (24 buts pour Caen en Ligue 2 en 2013/2014 puis 10 buts en Ligue 1), Olivier Giroud (21 buts pour Tours en Ligue 2 en 2009/2010 puis 12 buts en Ligue 1 avec Montpellier), Guillaume Hoarau (28 buts pour Le Havre en Ligue 2 en 2007/2008 puis 17 buts en Ligue 1 avec le PSG), Steve Savidan (16 buts pour Valenciennes en Ligue 2 en 2005/2006 puis 13 buts en Ligue 1), Cédric Fauré (Toulouse, 20 buts en Ligue 2 en 2002/2003 puis 10 buts en Ligue 1) et Mustapha Yatabaré (Guingamp, 23 buts en Ligue 2 en 2012/2013 puis 11 buts en Ligue 1). Il n’aura pas la tâche facile mais a toutes les cartes pour s’en sortir, dès la reprise du championnat, le 13 août, à Rennes.

Passage à l’âge adulte

Grâce à ses vingt-trois buts, Mikautadze a récupéré les trophées de meilleur buteur, de meilleur joueur de Ligue 2. Pour autant, il ne faut pas s’attendre à ce que le pistolero lorrain récolte les mêmes récompenses à l’étage supérieur. « Tu finis meilleur buteur de Ligue 2 et tu dois être dans les meilleurs buteurs de Ligue 1 ? Bah c’est pas vrai. C’est impensable, lance Cédric Fauré, meilleur buteur de D2 lors des saisons 2002/2003 et 2011/2012 s

Par Arthur Charlier pour SOFOOT.com