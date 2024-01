Mikautadze : en grenat pour grenaître

Sonnez hautbois, résonnez musettes : le FC Metz retrouve dans une certaine euphorie son artificier en chef, Georges Mikautadze, prêté en Lorraine après une campagne ratée du côté de l'Ajax Amsterdam. Un soulagement pour le joueur, mais surtout pour tout le peuple grenat, persuadé d'avoir fait la meilleure opération du mercato en vue du maintien en Ligue 1.

Ce jeudi, à l’heure de goûter, les gérants de la Petite Géorgie ont certainement ressorti les couverts. Et pour cause : un de leurs meilleurs clients est de retour en ville. Mais avant de se goinfrer de khatchapouri, spécialité du pays de ses ancêtres, Georges Mikautadze sait que l’annonce de son prêt au FC Metz a d’abord régalé les supporters grenat. Un peu plus de quatre mois après avoir quitté son club formateur pour franchir un nouveau palier à l’Ajax Amsterdam, l’international géorgien est revenu sur ses pas pour retrouver temps de jeu, confiance et amour. Un mouvement qui doit forcément comprendre un excédent de déception dans ses bagages, celle de ne pas avoir pu ou su montrer ses valeurs dans un club historique européen, mais qui permet à l’avant-centre de 23 ans de reprendre le fil de sa carrière là où il l’a lâché.

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com