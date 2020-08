Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Migrants: Le navire de Banksy réclame une aide d'urgence Reuters • 29/08/2020 à 14:02









MIGRANTS: LE NAVIRE DE BANKSY RÉCLAME UNE AIDE D'URGENCE ROME (Reuters) - Le navire de secours aux migrants financé par l'artiste britannique Banksy a lancé depuis la nuit de vendredi à samedi plusieurs appels à une aide d'urgence en se disant à la dérive en Méditerranée en raison de la surpopulation à son bord à la suite de plusieurs sauvetages. Le Louise-Michel a débuté ses opérations en mer cette semaine et il cherche désormais un port sûr pour y débarquer les 219 naufragés qu'il a récupérés depuis jeudi au large de la Libye. Le compte officiel du bateau, qui ne compte que 10 membres d'équipage, a publié au cours de la nuit puis samedi une série de messages sur Twitter pour dire que sa situation ne faisait qu'empirer et qu'il comptait déjà un migrant mort à son bord après avoir sollicité en vain l'aide de l'Italie, de Malte et de l'Allemagne. "Nous sommes parvenus à un état d'urgence. Nous avons besoin d'une assistance immédiate", est-il écrit dans un tweet. Le bateau est trop chargé pour pouvoir être manoeuvré, d'autant qu'il remorque aussi un canot de sauvetage, et il "n'est plus maître de son propre destin (...) avant tout en raison du fait que l'Europe ignore nos appels d'urgence à une aide immédiate". (Gavin Jones; version française Bertrand Boucey)

