information fournie par So Foot • 28/02/2024 à 11:30

Mido annonce la prochaine destination de Mohamed Salah

Fabrizio Romano a un concurrent sérieux en Égypte.

On le sait depuis l’annonce du départ de Jürgen Klopp, une page va se tourner à Liverpool cet été. Reste maintenant à savoir si certains joueurs emblématiques vont suivre le technicien allemand, alors que les Reds ont déjà fait leurs adieux à Sadio Mané, Jordan Henderson ou encore Roberto Firmino récemment. Et si c’était au tour de Mohamed Salah ? La question ne se pose même pas pour l’ancien international égyptien Mido, qui a assuré sur Twitter/X que son compatriote avait opté pour l’Arabie saoudite et que les contrats étaient déjà signés.…

QF pour SOFOOT.com