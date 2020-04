Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin a les moyens de traverser la crise sans aide de l'Etat Reuters • 29/04/2020 à 18:43









MICHELIN A LES MOYENS DE TRAVERSER LA CRISE SANS AIDE DE L'ETAT PARIS (Reuters) - Michelin a les moyens de traverser la crise liée à l'épidémie de coronavirus grâce à son pilotage financier et sans faire appel aux aides publiques, a déclaré mercredi le directeur financier du fabricant de pneumatiques dans une interview à Reuters. "Nous n'avons recours à aucun prêt garanti par l'Etat, nous l'avons exclu d'emblée (...) Nous pensons que ces aides doivent d'abord être destinées à des entreprises qui en ont plus besoin", a dit Yves Chapot. "C'est une crise sans précédent, probablement une des plus graves crises auxquelles le groupe ait à faire face depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons les moyens de traverser cette crise", a-t-il ajouté. Michelin a fait état mercredi soir d'une chute de 8,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mais estime disposer de la liquidité suffisante sans tirer sur ses lignes de crédit confirmées de sécurité, même dans une hypothèse de perte de volume sur l'exercice allant de -20% à -35%. (Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)

