Michel Platini fête ses 70 ans

Platoche à la fête.

Ce 21 juin, jour de début d’été, est également celui de l’un des plus grands joueurs de l’histoire : Michel Platini. L’ancien meneur de jeu fête en effet ses 70 ans , dont il aura passé deux décennies à distribuer des caviars du côté de Nancy, Saint-Étienne, à la Juventus et, évidemment, en équipe de France. 655 matchs joués, 355 buts marqués, soit une jolie symétrie, comme l’était son jeu. Comme un symbole d’ailleurs, trois des anniversaires de « Platoche » ont été fêté durant une grande compétition internationale : la Coupe du monde 1982, l’Euro 1984 – que les Bleus gagnent avec leur numéro 10 meilleur buteur du tournoi – et le Mondial 1986, son dernier tournoi. Le tout, décoré par trois Ballons d’or consécutifs, en 1983, 84 et 85.…

AB pour SOFOOT.com