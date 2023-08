Michel Der Zakarian : « Tout dépend de l’écoute »

Michel Der Zakarian : « Tout dépend de l’écoute »

Un homme, une pédagogie.

Interviewé par Libération , Michel Der Zakarian, l’entraîneur de Montpellier, qui défiera Reims dimanche, a évoqué longuement son rapport aux datas, l’intensité des rencontres, mais il a surtout parlé de son coaching et du regard qu’il porte sur les jeunes joueurs aujourd’hui : « Tu ne peux pas aboyer sur certains devant tout le monde parce qu’ils vont baisser la tête et perdre leurs moyens, mais au-delà de ça, que ça leur plaise ou non, le but, c’est de gagner les matchs. On m’a éduqué ainsi. Joueur, j’étais un besogneux. Mais j’allais à fond , a déclaré l’ancien entraîneur du Stade brestois. Quand je suis revenu en février au MHSC, les mecs étaient à l’écoute. Peut-être parce qu’ils en avaient marre de perdre [le club n’avait alors que deux points d’avance sur la zone de relégation] , peut-être parce qu’on avait déjà viré deux coachs en quelques mois… Je n’en sais rien. Je ne suis pas psychologue. Franchement, savoir pourquoi, à tel moment ou dans tel contexte, les mecs entendent ce qu’un entraîneur leur dit ou pas…Pourtant, tout dépend de cette écoute. » …

TM pour SOFOOT.com