Michel Der Zakarian : « Si vous voulez des renseignements, appelez Jérôme Rothen »

En plein tumulte de l’affaire de la bagarre entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian, ce dernier s’est présenté en conférence de presse vendredi, en amont du match de samedi face à Toulouse, et alors que le défenseur a été mis à pied jeudi. Certainement marqué par cette histoire, le coach s’est voulu rassurant sur son état, sans vouloir rentrer dans les détails de l’altercation. « Je me sens bien… Oui je me sens bien, ça va mieux aujourd’hui, a-t-il avoué . Je ne parlerai pas de ça. » …

JF pour SOFOOT.com