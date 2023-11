Michel Der Zakarian et Thierry Henry ont enterré la hache de guerre

Drapeau blanc.

Ces derniers jours, Michel Dez Zakarian, entraîneur de Montpellier, s’en était vertement pris à Thierry Henry pour avoir critiqué le niveau de la Ligue 1 depuis l’entame de la saison. Une passe d’armes terminée, à en croire Laurent Nicollin. « Je pars juste du principe que quand on est sélectionneur d’une équipe de France on doit essayer de valoriser son championnat , a estimé le président du MHSC sur RMC. Que cela ne lui convienne pas sur certains domaines, pourquoi pas, mais je pense que c’est plus intelligent de discuter avec les dirigeants des clubs pour voir ce qu’il est possible de mettre en place. »…

TB pour SOFOOT.com