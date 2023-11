Michel Der Zakarian enverrait les supporters violents « au bagne »

Ah, c’est sûr que ça ne serait pas arrivé au temps du service militaire…

Michel Der Zakarian s’est rendu en conférence de presse en amont de Montpellier-Clermont, reporté à ce mercredi après le jet d’un pétard sur Mory Diaw. L’entraîneur héraultais s’est ému du climat de tension dans les stades français ces derniers temps : « C’est la société d’aujourd’hui, il faut sévir. (…) Il faut qu’il y ait beaucoup plus de sévérité et que la justice soit plus dure. » À titre d’exemple, un des supporters marseillais qui a participé au caillassage des bus lyonnais le 29 octobre dernier a été condamné à quatre mois de prison avec sursis en plus d’une interdiction de stade de trois ans. L’ancien coach du Stade brestois n’a pas attendu que son club condamne les violences de ses supporters sur le bus brestois pour s’exprimer. Selon Midi Libre , il aurait même ajouté : « Les mecs ne sont pas contents, il faut les envoyer au bagne. » …

LP pour SOFOOT.com