Mexique : deux bateaux de croisière entrent en collision, 6 blessés

Plus de peur que de mal. Six personnes ont été blessées vendredi dans une collision entre deux bateaux de croisière américains, dans le port de l'île mexicaine de Cozumel, dans la mer des Caraïbes, a annoncé l'entreprise qui exploite les deux navires. « Le Carnival Glory était en train d'accoster quand il est entré en contact avec le Carnival Legend, qui était déjà à quai », a expliqué le croisiériste américain Carnival dans un communiqué.Lire aussi Évasion : à bord du « Lapérouse », nouveau palace des mersPlusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le moment où la proue d'un des deux monstres des mers s'approche lentement de la poupe de l'autre et entre en collision. « Mon Dieu ! Quelqu'un aurait pu mourir ! » s'exclame un témoin sur cette vidéo. « Nous avons senti le bateau basculer soudainement d'un côté avant de se remettre en place, explique un témoin cité par le Guardian. Quelques minutes plus tard, le directeur de la croisière nous a annoncé que le Carnival Gloryavait heurté notre bateau en accostant à cause des fortes rafales et des conditions de l'océan à ce moment-là au large de Cozumel. »Six blessés légersLe Carnival Legend, long de 294 mètres, peut accueillir jusqu'à 2 000 passagers tandis que le Carnival Glory, plus grand, peut en accueillir 3 000. Sur des images filmées à bord du Legend, des pièces provenant de l'autre bateau tombent à bord sous la violence du choc. Six...