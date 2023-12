information fournie par So Foot • 14/12/2023 à 10:26

Mevlüt Erdinç explique que sa femme l’empêche de voir ses enfants

Sur son compte Instagram, Mevlüt Erdinç (ou Erding, comme vous préférez) est sorti du silence. L’ancien Parisien raconte que la mère de ses enfants l’empêche de rester en contact avec eux : « Elle ne me donne plus de nouvelles depuis maintenant 5 mois. […] Je ne sais pas où mes enfants vivent. Je veux rendre ça public parce que le chantage qu’elle me fait pour de l’argent est inhumain. » Le Turc, qui a pris sa retraite en juillet 2022, explique : « J’ai parlé à mon fils en FaceTime après avoir prévenu sa mère que je lui ferai un virement d’un million d’euros vendredi. »

LP pour SOFOOT.com