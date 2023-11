Meubles: la rentabilité "pas encore là" pour Alinea, qui veut étendre son parc magasins

L'enseigne française d'ameublement Alinea espère atteindre la rentabilité grâce à "la croissance du nombre de magasins" prévue en 2024 avec notamment la conversion de magasins Zodio, autre enseigne de la galaxie Mulliez, selon la direction mardi.

Alexis Mulliez, président d'Alinea, Audrey Goutille, sa directrice générale et Julien Chaverou, directeur de la marque et de la RSE (responsabilité sociale et environnementale) ont détaillé à quelques médias leur plan, prévoyant notamment de passer de 60 à 70% le chiffre de produits vendus relocalisés en France, Europe ou bassin méditerranéen, d'ici 2026.

A cette occasion, Alexis Mulliez a indiqué que la "rentabilité n'est pas encore là" pour 2023, l'enseigne s'attendant par ailleurs à un chiffre d'affaires pour l'année en cours équivalent à l'année 2022, soit 189 millions d'euros.

"L'environnement s'est un peu dégradé, ce qui nous a motivé à mettre en place un plan de croissance en allant chercher un effet de taille critique", a-t-il déclaré, revendiquant 850 salariés au sein de son entreprise.

Alinea, qui détient 18 magasins dont 8 en franchise, vise 35 magasins détenus en propre fin 2024, a indiqué Audrey Goutille. Cela va se faire notamment par la transformation d'une vingtaine de magasins Zodio en magasins Alinea, a précisé ultérieurement la communication d'Alinea.

Adeo, maison mère de Leroy Merlin qui est l'enseigne de bricolage et d'ameublement phare de l'association familale Mulliez (AFM), avait annoncé début juillet "envisager de céder" Zodio à Alinea.

Ce rapprochement avait "pour objectif de leur permettre de franchir la taille critique indispensable à la pérennisation de leur activité et de renforcer un développement durable", disait Adeo, selon qui il "impliquerait une mutualisation nécessaire des moyens humains et structurels, avec la volonté de conserver la très grande majorité des emplois en magasin."

L'enseigne, fondée à Avignon en 1989, avait été cédée par le groupe Auchan (autre enseigne de la galaxie Mulliez) en 2017 et placée en redressement judiciaire en 2020. Elle avait finalement été reprise par ses propres actionnaires via Néomarché, qui regroupe Alexis Mulliez et l'AFM, perdant au passage 17 magasins sur 26 et près de 1.000 personnes sur 1.800.

Selon Alexis Mulliez mardi, il détient 20% du capital d'Alinea, Adeo 20% et l'AFM 60%.

Depuis 2017, Alinea s'est repositionné en montant en gamme, en affirmant notamment son "caractère méditerranéen", tout en se voulant accessible au plus grand nombre.