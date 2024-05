MeToo: à J-1, un Festival de Cannes hanté par les rumeurs

L'affiche du 77e festival de Cannes, à la veille de son ouverture, le 13 mai 2024 dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Valery HACHE )

Des stars, des monuments du 7e art, la flamme olympique, un cinéaste iranien en exil attendu et un contexte explosif : à J-1, Cannes se prépare à accueillir son festival de cinéma au rayonnement international, sur lequel planent des rumeurs en lien avec #MeToo.

Des rumeurs visant des personnalités du cinéma circulent depuis des semaines sur les réseaux sociaux, mais ces accusations n'ont été ni confirmées ni démenties.

Au point de devenir le sujet de fixation de cette 77e édition qui démarre mardi.

"Il n'y a pas de polémiques qui viennent du festival", a assuré lundi son délégué général Thierry Frémaux, après avoir été critiqué l'an dernier pour avoir accueilli le come-back de Johnny Depp, après ses procès pour diffamation autour d'accusations de violences conjugales.

"On a précisément pris soin de faire en sorte que l’intérêt majeur de ce pour quoi nous sommes tous ici reste le cinéma", a insisté l'homme fort du Festival.

- "Femmes puissantes" -

Mardi soir, au Palais des Festivals, "il va y avoir des prises de paroles de personnalités fortes, puissantes, des femmes puissantes qui vont, elles aussi, porter une parole et qui sont des invitées importantes de cette cérémonie et de ce festival", a dévoilé la maîtresse de cérémonie, l'actrice Camille Cottin.

Le sujet des violences sexuelles sera abordé de front lors de cette édition, avec la venue mercredi de Judith Godrèche, devenue fer de lance de #MeToo en France.

L'actrice française Judith Godrèche, le 8 mars 2024 à Paris ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

La comédienne, qui a accusé de viols deux figures du cinéma d'auteur, Benoît Jacquot et Jacques Doillon, présentera un court-métrage. "Moi aussi" est réalisé avec un millier de victimes de violences sexuelles ayant répondu à son appel sur les réseaux sociaux.

Avant cela, l'actrice s'est jointe lundi à un rassemblement de 100 à 200 personnes devant le Centre national du cinéma (CNC) à Paris pour réclamer le départ de son président Dominique Boutonnat, qui doit être jugé en juin pour agression sexuelle.

"Les hommes doivent accompagner les femmes" dans le mouvement #MeToo au cinéma, a estimé lundi sur France Inter l'acteur Vincent Lindon, tout en appelant à instaurer plus de "calme" et de "nuance" face aux rumeurs.

Il est à l'affiche du film d'ouverture "Le deuxième acte" de Quentin Dupieux, qui sortira en salles en même temps.

Le Festival de Cannes sera politique. Le célèbre cinéaste iranien Mohammad Rasoulof, dont le dernier film doit être projeté sur La Croisette, a annoncé lundi sur Instagram avoir quitté l'Iran, après avoir été condamné mercredi à une peine de cinq ans de prison dans son pays.

"Je suis reconnaissant envers mes amis, mes connaissances et les gens qui m'ont aidé, parfois au péril de leur vie, à franchir la frontière et me mettre en sécurité", écrit le réalisateur. Tout Cannes l'attend désormais.

Le cinéaste iranien Mohammad Rasoulof au 70e Festival de Cannes, le 19 mai 2017 ( AFP / Valery HACHE )

Sur le plan social aussi, l'édition 2024 pourrait être agitée.

Un collectif, rassemblant des attachées de presse, projectionnistes, chargés de billetterie et autres travailleurs du cinéma, appelle à une grève.

Ils demandent à bénéficier du statut d'intermittents du spectacle et ont reçu le soutien d'acteurs comme Louis Garrel et Swann Arlaud. Le Festival s'est dit prêt au dialogue.

- Passage de la flamme -

La réalisatrice américaine et présidente du jury du 77e Festival de Cannes, Greta Gerwig, le 13 mai 2024 à Cannes ( AFP / LOIC VENANCE )

Autant de secousses qui feraient presque oublier la fête et les paillettes. À l'approche des JO de Paris (26 juillet-11 août), la flamme olympique gravira elle aussi les marches le 21 mai, portée par l'athlète paralympique français Arnaud Assoumani, ont annoncé lundi les organisateurs.

Du côté de la compétition, l'heure est au mélange de jeunes talents, comme la Française Agathe Riedinger avec son premier film "Diamant brut" sur la télé-réalité, et de monuments du 7e art, à l'instar de Francis Ford Coppola qui brigue une troisième Palme d'or avec "Megalopolis", 45 ans après celle obtenue pour "Apocalypse Now".

Le palmarès, qui sera dévoilé le 25 mai, est plus qu'attendu après le succès mondial de la Palme 2023, "Anatomie d'une chute" de Justine Triet, récompensée ensuite aux Oscar.

Le jury chargé de départager les 22 films en compétition est présidé par l'Américaine Greta Gerwig, auréolée du succès planétaire de "Barbie".

L'acteur français et membre du jury du 77e Festival de Cannes, le 13 mai 2024 à Cannes ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Elle est épaulée par les comédiens Omar Sy, Eva Green, Lily Gladstone ou le cinéaste Kore-Eda.

Hollywood sera célébré par les Palmes d'or d'honneur remises à Meryl Streep et George Lucas, ainsi que, hors compétition, le retour de la saga "Mad Max" (avec le film "Furiosa") et la venue de Kevin Costner (avec le premier opus de sa saga sur l'Ouest américain).