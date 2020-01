Météo : un inquiétant coup de pression atmosphérique s'abat sur la France

Le baromètre s'est affolé dans le nord de l'Hexagone au cours des dernières 24 heures. En effet, un phénomène météorologique majeur, mais invisible s'est produit en raison de la présence d'un anticyclone sur le sud de l'Angleterre. Il a fait monter la pression atmosphérique radicalement, effaçant un record qui datait de 1990, pointe le Parisien. Le phénomène, qui a commencé dans la nuit du 19 au 20 janvier, concerne donc le nord de la France, le sud de la Grande-Bretagne et va jusqu'à la Belgique. Dans un anticyclone, c'est l'air froid et sec qui domine, à la différence d'une dépression. L'air est plus lourd et chasse le mauvais temps. A Cherbourg, note Ouest-France, le seuil de 1049 hectopascals a été dépassé à minuit le 19 janvier. Un chiffre record qui dépasse les 1048,9 hPa recensé en 1990 à la Pointe de Chemoulin. Mais, comme le relève Météo-France sur Twitter, un nouveau record a été établi le 20 janvier, à Abbeville, en fin de matinée avec 1049.7 hPa. Des conséquences sur la qualité de l'air"C'est un anticyclone thermique, typique en hiver même si ce niveau de pression est assez rare", explique Frédéric Decker, prévisionniste à Météo News, interrogé par le Parisien. Si les chiffres de ces derniers jours peuvent impressionner, le record national n'a pas encore été battu. Le chiffre de 1050,4 hPA avait été atteint le 6 février 1821 à l'observatoire de Paris. Faut-il s'inquiéter face à cette...